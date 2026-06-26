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«Религиозная война с дьяволом»: Михалков о конфликте на Украине

Михалков заявил, что на СВО Россия воюет с бесовщиной
Сергей Бобылев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков на Петербургском международном юридическом форуме высказался о конфликте на Украине. Его цитирует Telegram-канал «Осторожно, новости».

В контексте причин СВО напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россию «опять обманули».

«Кто не понимает, что мы воюем не с Украиной? Мы ведем религиозную войну — с дьяволом, с бесовщиной. Этих людей нельзя убедить», — сказал он.

Кроме того, считает Михалков, власти России неверно сделали ставку «на имперское самосознание при отсутствии империи», в то время как на Западе «работали каждый день», воспитывая два поколения людей, «которые никогда добровольно не поймут, что мы один народ».

Также Михалков прокомментировал обращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Он назвал Боню «милой» и усомнился в способности звезды обращаться к президенту от имени народа.

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