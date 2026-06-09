Швыдкой раскрыл причину популярности русской культуры

Специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что российская культура остается популярной вопреки отмене на Западе. Его слова передает «Лента.ру»

Как считает Швыдкой, что российская культура остается востребованной из-за классического искусства и академической филармонии. По его мнению, именно эти жанры помогают России оставаться одной из самых сильных культурных держав в мире. При этом чиновник думает, что российские поп-музыка и популярный кинематограф оставляет желать лучшего.

5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказалась о русской культуре и мемах.

На сессии «Культурный код как основа идентичности» она отметила, что с понятием культурного кода в лексикон россиян вошли такие понятия, как мягкая сила, нарратив, проекция мягкой силы, трансляция культурного кода.

Однако, по мнению Захаровой, это значит, что культура рассматривается только как инструмент или набор инструментов, который можно использовать или отменить.

Ранее Путин сравнил «культурный десант» Безрукова с десантниками в зоне СВО.