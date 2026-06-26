Зверев раскрыл, что потерял Волочкову в аэропорту: «Увидела красивого мужика»

Стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл, что однажды потерял балерину Анастасию Волочкову в аэропорту. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам Зверева, инцидент произошел, когда они с Волочковой ездили в один из российских городов.

Стилист рассказал, что тогда он шел с балериной по аэропорту и рассказывал ей, как нужно себя там вести, поскольку вокруг было много папарацци. Однако в один момент шоумен повернулся, а его спутницы не оказалось рядом. В тот момент уже началась посадка, поэтому Зверев не мог ждать.

«У меня такой был стресс. Мы пришли, сели. Объявляют, и приходит Настя со словами: «Добрый вечер». Я говорю: «Чтоб ты усралась! Ты нам устроила стресс. Куда ты ушла?» Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%! И видно, он слился, и она по дороге купила носки, чтобы как-то оправдаться», — раскрыл стилист.

В мае Сергей Зверев заявил, что мода на естественность пришла с доступностью интернета. По мнению знаменитости, люди начали чаще видеть в интернете последствия неудачных пластик, из-за чего многие стали отказываться от хирургических вмешательств, связанных с изменением внешности.

Ранее Сергей Зверев призвал Линду и Фадеева помириться.