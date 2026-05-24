Сергей Зверев призвал Линду и Фадеева помириться

Шоумен и стилист Сергей Зверев понадеялся, что певица Линда и продюсер Максим Фадеев помирятся. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Зверев считает, что сейчас не время для ссор и конфликтов. Он уверен, что не стоит тратить время на скандалы.

«Может быть, еще лет 5-6 назад можно было скандал сделать, сейчас — надо на это тратить силы. Я поддерживаю обе стороны, обе стороны виноваты и пострадали. Надо страницу перелистнуть и начать новый этап жизни — сотрудничество, дружба», — поделился шоумен.

В мае Светлана Гейман, известная как Линда, стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Этот статус она получила после допроса, который состоялся 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Сначала ее пригласили на беседу как свидетеля.

По данным следствия, артистка вместе с директором компании «Профит» оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.

Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался решить конфликт мирным путем и защитить свои авторские права, но безуспешно. Продюсер назвал законный путь единственным возможным в этой ситуации. Он отказался комментировать процессуальные действия и призвал дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

Ранее Линда обратилась к поклонникам после задержания и допроса.