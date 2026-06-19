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Культура

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» высказалась о личной жизни Бузовой

Участница «Битвы экстрасенсов: Бузова поплатилась за магические практики
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова прокомментировала личную жизнь певицы, телеведущей Ольги Бузовой. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что главная причина, по которой звезда так и не вышла замуж, заключается в том, что она выбрала карьеру.

Миронова утверждает, что Бузова не раз обращалась к магическим практикам ради успеха, что якобы отразилось на ее судьбе. По словам участницы «Битвы экстрасенсов», именно это позволяет звезде оставаться на слуху в течение двух десятков лет.

«Однако, если тебе силы дарят удачу в одной сфере, то придется платить чем-то из другой сферы. В случае с Ольгой — это личная жизнь, — заявила Миронова. — Не знаю, с какой силой и с кем она там сотрудничала, чтобы заполучить славу и успех, но мы все видим, что в личной жизни у Бузовой пока все печально».

Экстрасенс также добавила, что, по ее мнению, сегодня многие в шоу-бизнесе прибегают к тем или иным практикам, за счет чего и добиваются успеха.

До этого бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ, иллюзионист Сергей Сафронов разоблачил шоу, рассказав, что на самом деле этот проект – вымысел. Он объяснил веру россиян в колдунов и медиумов особенностями менталитета, отметив, что часто экстрасенсам верят люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации. Сафронов подчеркнул, что экстрасенсов не существует, и призвал зрителей смотреть шоу как сериал.

Ранее сообщалось, что Бузова потребует компенсацию после падения в ванной.

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