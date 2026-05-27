Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сергей Сафронов разоблачил «Битву экстрасенсов»

Ведущий Сергей Сафронов назвал «Битву экстрасенсов» вымыслом
Светлана Шевченко/РИА Новости

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ, иллюзионист Сергей Сафронов назвал шоу вымыслом. В интервью проекту «Откройте, Давид!» на YouTube-канале он объяснил веру россиян в колдунов и медиумов особенностями менталитета.

Сафронов рассказал, что программа была создана по франшизе, а оригинал придумали в Великобритании. Он отметил, что в других странах эта передача не получила столь высоких рейтингов, как в России.

«Потому что менталитет. По щучьему велению, по моему хотению», — заявил иллюзионист.

По его словам, в сверхспособности и магию часто верят люди, которые хотят быстрого и легкого результата: пить, курить, есть все подряд, но благодаря амулету быть здоровыми. Кроме того, экстрасенсам верят люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации. Сафронов подчеркнул, что экстрасенсов не существует, и призвал зрителей смотреть шоу как сериал.

«Вам показывают классный мистический детектив», — сказал иллюзионист.

До этого иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не смотреть телепередачи вроде «Битвы экстрасенсов», поскольку они несут угрозу духовному здоровью человека. По словам священника, просмотр «Битвы экстрасенсов» может открыть доступ негативным силам в душу зрителя. Отец Макарий подчеркнул, что особенно уязвимы в этом отношении подростки.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» Петрова назвала слова Сафронова о шоу хайпом.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!