Сергей Сафронов разоблачил «Битву экстрасенсов»

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ, иллюзионист Сергей Сафронов назвал шоу вымыслом. В интервью проекту «Откройте, Давид!» на YouTube-канале он объяснил веру россиян в колдунов и медиумов особенностями менталитета.

Сафронов рассказал, что программа была создана по франшизе, а оригинал придумали в Великобритании. Он отметил, что в других странах эта передача не получила столь высоких рейтингов, как в России.

«Потому что менталитет. По щучьему велению, по моему хотению», — заявил иллюзионист.

По его словам, в сверхспособности и магию часто верят люди, которые хотят быстрого и легкого результата: пить, курить, есть все подряд, но благодаря амулету быть здоровыми. Кроме того, экстрасенсам верят люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации. Сафронов подчеркнул, что экстрасенсов не существует, и призвал зрителей смотреть шоу как сериал.

«Вам показывают классный мистический детектив», — сказал иллюзионист.

До этого иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не смотреть телепередачи вроде «Битвы экстрасенсов», поскольку они несут угрозу духовному здоровью человека. По словам священника, просмотр «Битвы экстрасенсов» может открыть доступ негативным силам в душу зрителя. Отец Макарий подчеркнул, что особенно уязвимы в этом отношении подростки.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» Петрова назвала слова Сафронова о шоу хайпом.