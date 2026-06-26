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Культура

Врач объяснила, как сын Сафронова похудел за год на 170 кг

Диетолог Соломатина: сын Сафронова сбросил 170 кг благодаря операции
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Сбросить за один гол 170 без оперативного вмешательства слишком сложно, наиболее вероятен вариант абдоминопластики. Так диетолог Елена Соломатина прокомментировала сообщения о том, что сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин смог так резко похудеть благодаря особой системе питания.

«Мне кажется, что тут не обошлось без оперативного вмешательства. Луке, как мне известно, сделали около года назад абдоминопластику, когда выводят из организма лишний жир преимущественно из области живота», – отметила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее мнению, система питания может быть лишь поддержкой результатов, достигнутых с помощью хирургической операции. Причем сегодня многие идут по этому пути, но важно сначала найти хорошего специалиста и надежную клинику, заключила диетолог.

Напомним, 34-летний сын Сафронова появился в обновленном облике на ПМЭФ на презентации картин своего отца. Он привлек внимание радикально изменившейся внешностью. Сообщалось, что он сбросил порядка 100 кг, но избегал обсуждения трансформации.

Ранее сын Сафронова посоветовал Водонаевой попить таблетки после слов о полных людях.

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