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Сын Никаса Сафронова похудел на 100 кг и предстал в новом образе на ПМЭФ

Похудевший на 100 кг сын Никаса Сафронова появился в новом образе на ПМЭФ
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Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

34-летний Лука Сафронов появился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на презентации картин своего отца. Об этом пишет Super.ru.

Сын художника Никаса Сафронова привлек внимание радикально изменившейся внешностью. За последние годы он сбросил около 100 кг, но избегал обсуждения трансформации. Вместо этого Лука акцентировал важность выставки отца, где представлены 50 работ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию атомной промышленности.

«Наши ученые, наши художники, наши технологии — это то немногое, что сохраняет актуальность всегда. Изменить историю нельзя. Поэтому Никас Степанович, вдохновляясь юбилеями, создал эти работы», — поделился Сафронов-младший, уважительно называя отца по имени-отчеству.

11 июня Лука Сафронов заявил, что его отец подготовил для американского миллиардера Илона Маска уникальную картину, связанную с «величием космоса».

Ранее стало известно о возможном седьмом внебрачном ребенке Никаса Сафронова.

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