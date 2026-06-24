Сын Сафронова посоветовал Водонаевой попить таблетки после слов о полных людях

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в беседе с изданием «Абзац» усомнился в психическом здоровье блогерши Алены Водонаевой после оскорбления полных людей.

Затравкин заявил, что критика Водонаевой не характеризует ее с положительной стороны и может быть признаком деменции. Он предложил блогерше выпить таблеток, которые улучшили бы ее когнитивные функции.

«Возможно, у нее начались серьезные возрастные изменения, ведь лет ей уже немало. У пожилых людей бывают разные отклонения, но общество относится к ним с терпимостью. Ну ворчит чудная бабулька, ходит по поликлиникам, оскорбляет толстых людей – бывает. Существуют разные препараты для поддержания когнитивных функций, даже угасающих», — отметил сын художника.

По мнению Затравкина, высказываниями Водонаевой должны обеспокоиться ее близкие. Он считает, что состояние блогерши может только ухудшится, а поведение станет более неадекватным.

«Если у нее нет близких, то я как человек сердобольный и милосердный готов сам прийти на порог и заняться поддержкой Алены. Дел у меня сейчас немного, поэтому я готов помочь», — заявил Затравкин.

Ранее Водонаеву призвали отменить на государственном уровне.