Глеб Калюжный снимется в новом патриотическом проекте после возвращения из армии

Актер Глеб Калюжный признался «Газете.Ru», что у него уже есть на примете новый патриотический проект. Однако пока он не хочет раскрывать подробности.

На премьере фильма «Дед Фомич», в котором Калюжный сыграл одну из главных ролей, он рассказал, что зрители скоро смогут увидеть его в новом фильме патриотической направленности.

«Я и до армии очень присматривался к патриотическим картинам. Можете посмотреть прекрасный фильм «Красный шелк», также «Челюскин. Первые» и «Малыш». В планах что-то новое есть. Но пока рассказывать не буду», — поделился Калюжный.

В мае 2025 года Калюжного призвали на срочную службу в армию. Несмотря на плотный рабочий график, актер отложил новые проекты и отдал долг родине. Год он отслужил в Семеновском полку, несколько раз в увольнение посещал светские премьеры своих фильмов, а 27 мая демобилизовался.

Звезда «Вампиров средней полосы» признавался, что служил как все, без поблажек. По словам Калюжного, у него в семье много военных, поэтому он не видел для себя варианта не служить. Он отмечал, что считает этот этап важным и обязательным для каждого мужчины.

Ранее Глеб Калюжный вернулся в продолжение сериала «Трудная».