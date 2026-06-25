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Культура

Глеб Калюжный вернулся в продолжение сериала «Трудная»

Актеры Глеб Калюжный и Кира Медведева снялись во втором сезоне сериала «Трудная»
КИОН

Актеры Глеб Калюжный и Кира Медведева вернулись к своим ролям в продолжении сериала «Трудная». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе портала «КИОН».

Съемки начались в Твери. Режиссером и автором сценария выступила Оксана Барковская, которая также работала над первым сезоном. В проекте также снялись Аристарх Венес, Виктория Корлякова, Анастасия Семина, Артем Давыдов, Василиса Немцова, Максим Табарчук, Дарья Щербакова, Василий Симонов, Алена Гончарова, Владислав Ситдиков, Ангелина Тихонова, Владислав Дунаев, Ярослав Белянинов, Стефания Аренина, Алексей Малышев.

В новых сериях Влада продолжит бороться за новую жизнь и помогать девушкам в центре «Сестренки». Но исчезновение давней знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование, за которым скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами.

«Новый сезон показывает: в жизни нельзя расслабляться и думать, что теперь все точно будет хорошо. Внутренний контроль и работа над собой нужны всегда», — поделилась исполнительница Влады Кира Медведева.

Барковская отметила, что характер героев изменился из-за взросления — они стали мудрее и осознаннее, а также начали смотреть на себя и ситуации иначе. Калюжный отметил, что новый сезон затронет важные социальные темы.

«Проект будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова по-настоящему комфортно», — поделился актер.

Ранее Калюжному предрекли рост числа проектов после возвращения из армии.

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