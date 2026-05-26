Актер Глеб Калюжный вернулся из армии

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», завершил срочную службу. Об этом сообщают РИА Новости.

Молодого человека торжественно встретили его близкие и друзья. Среди встречавших была мама, сестра, актер Александр Новиков, народный артист России Николай Добрынин и агент Григорий Сухов. В руках у семьи можно было увидеть заранее подготовленный приветственный плакат. Ровно год назад, 26 мая 2025 года, он был призван в Семеновский полк.

9 апреля стало известно, что Калюжного внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На Украине его обвиняют в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», ссылаясь в качестве причины на участие Калюжного в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной военной операции (СВО).

26 февраля в Москве прошел первый премьерный показ военной драмы «Малыш». Во время презентации проекта актер отметил, что за время съемок фильма он научился по-другому смотреть на жизнь. Отмечается, что сразу после съемок фильма он отправился на срочную службу в армию.

Ранее фильм «В списках не значился» получил спецприз жюри международной кинопремии.

 
