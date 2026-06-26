Аня Покров о своей свадьбе: «Торт я даже не попробовала»

Блогер Аня Покров призналась, что не пробовала торт на своей свадьбе с коллегой, Артуром Бабичем. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере комедийного фильма «Дед Фомич».

Она добавила, что свадебный декор обошелся им в очень дорогую сумму. При этом невеста отметила, что салфетки и полиграфия доставили ей колоссальное эстетическое удовольствие.

«Вообще свадьба — это дорого, мы все понимаем. В 2026 году особенно. Декор самый дорогой, но при этом салфеточки, которые я забрала с собой, вся полиграфия — это оказалось самым душевным. А это тоже входит в декор. Торт я даже не попробовала! Торт я попробовала только на дегустации, когда мы три части видео снимали. Я тогда уелась этого торта», — рассказала Покров.

На самом торжестве возможности сделать это у невесты нет, добавила блогер. Она также отметила, что считает себя прагматичной женщиной, поэтому постаралась организовать шикарную свадьбу и при этом не растратить весь семейный бюджет.

5 июня сообщалось, что бюджет свадьбы блогеров Анны Покров и Артура Бабича превысил 10 млн рублей. Мероприятие состоялось 4 июня 2026 года в пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке в Подмосковье. Пара сняла для торжества особняк площадью 600 кв. м с просторной верандой за 420 тыс. рублей, а услуги свадебного организатора обошлись им в 3 млн рублей.

В расходы также вошли: кейтеринг по цене 10 тыс. рублей на человека, декор банкетного зала за 500 тыс. рублей, работа персонала — 1 млн рублей, а также фото‑ и видеосъемка (1,5 млн рублей) и развлекательная программа (около 600 тыс. рублей).

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