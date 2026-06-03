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Аня Покров о характере Дани Милохина: «Не умеет дружить»

Блогерша Аня Покров заявила, что переодически переписывается с Даней Милохиным
pokrov90/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Аня Покров призналась в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики», что изредка переписывается с экс-коллегой по творческому объединению Dream Team House Даней Милохиным.

«Даня такой человек, который… Шалтай‑Болтай. Наверное, из‑за того, что он жил без семьи, то не умеет привязываться к людям. Он сам говорил, что у него нет друзей. Он не умеет дружить», — отметила блогерша.

Покров подтвердила, что поддерживать регулярное общение с Милохиным на большом расстоянии действительно сложно.

«Мы переписываемся, и если бы он был в Москве, то я бы с удовольствием пригласила его на свадьбу», — сказала она.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки. Позже Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России.

Ранее продюсер Юрий Аксюта заявил, что Бузовой нет места на Первом канале.

 
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