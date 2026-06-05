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Культура

Анна Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу за 10 млн рублей

SHOT: блогеры Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей
pokrov90/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бюджет свадьбы блогеров Анны Покров и Артура Бабича превысил 10 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мероприятие состоялось 4 июня 2026 года в пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке в Подмосковье. SHOT раскрыл, что пара сняла для торжества особняк площадью 600 кв. м с просторной верандой за 420 тыс. рублей, а услуги свадебного организатора обошлись им в 3 млн рублей.

В расходы также вошли: кейтеринг по цене 10 тыс. рублей на человека, декор банкетного зала за 500 тыс. рублей, работа персонала — 1 млн рублей, а также фото‑ и видеосъемка (1,5 млн рублей) и развлекательная программа (около 600 тыс. рублей).

SHOT отмечает, что Анна Покров сменила за вечер три дизайнерских платья от фешн‑дизайнера Татьяны Кочновой, сшитые по индивидуальному заказу. Макияж и укладку для невесты сделала известная визажист Гоар Аветисян. Таким образом, подготовка образов обошлась паре более чем в 2 млн рублей.

Церемония бракосочетания прошла в беседке. Артура Бабича эффектно спустили с машины‑эвакуатора, а невеста приехала на «Жигулях», украшенных бежевыми рюшами. Кульминацией праздника стал девятиярусный торт от кондитерской Ольги Лакомки стоимостью 500 тыс. рублей.

Telegram‑канал подчеркивает, что итоговая сумма могла быть еще выше, но часть услуг пара получила по бартеру.

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