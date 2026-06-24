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Культура

«Реальные упыри» получат спин-офф про оборотней

Режиссер Тайка Вайтити напишет сценарий для спин-оффа «Реальных упырей»
Defender Films

Создатели «Реальных упырей» Джемейн Клемент и Тайка Вайтити сообщили, что работают над спин-оффом фильма. Их слова передает collider.com.

Клемент рассказал, что он и Вайтити начали работать над сценарием проекта «We're Wolves» («Мы — волки»). Картина будет посвящена жизни оборотней во вселенной «Реальных упырей». Режиссеры планируют закончить работу над проектом в 2027 году.

Как уточнил Клемент, «Мы — волки» будет фильмом, а не сериалом. В 2019 году создатели «Реальных упырей» выпустили телешоу «Чем мы заняты в тени» — о жизни четырех вампирах в Нью-Йорке. В нем сыграли Кайван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Харви Гийен и Марк Прокш. Картина получила большой успех среди фанатов оригинальной картины.

Клемент отметил, что сериал и фильм сильно отличаются форматом.

«Фильм на 100% состоит из импровизированных диалогов с сюжетной линией, а сериал во многом написан по сценарию с редкими импровизациями, так что они совершенно разные по исполнению. Задача телешоу заключалась в том, чтобы создать ощущение, что может произойти все, что угодно, потому что это импровизация. И нам это удалось благодаря хорошему актерскому составу, который также был великолепен в импровизации», — поделился режиссер.

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