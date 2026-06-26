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Культура

Реставраторы обнаружили изменения в полотне Рембрандта

The Guardian: реставраторы нашли скрытый тюрбан на картине Рембрандта
Автопортрет (1665), Кенвуд-хаус, Лондон

При реставрации полотна знаменитого художника XVII века Рембрандта специалисты выявили скрытый слой: изначально художник изобразил тюрбан, однако позже этот элемент был закрашен и заменен на традиционный голландский головной убор. Об этом сообщает The Guardian

Речь идет о полотне XVII века с библейским сюжетом «Пустите детей приходить ко Мне». При изучении произведения специалисты установили, что первоначально композиция была более разнообразной, и среди персонажей присутствовала фигура в тюрбане.

По мнению экспертов, первоначальный замысел Рембрандта впоследствии был изменен либо самим художником, либо владельцем полотна, который решил адаптировать образ к более привычному для голландской публики культурному контексту. В ходе реставрации поздние слои краски были удалены, что не только подтвердило подлинность работы, но и позволило восстановить авторский вариант произведения.

В марте в Нидерландах женщина обнаружила в семейном архиве десятки гравюр Рембрандта. Как пишет Good News Network, находка была сделана, когда владелица коллекции решила разобрать старые папки, оставшиеся от ее деда.

Ранее в Амстердаме нашли неизвестную картину Рембрандта.

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