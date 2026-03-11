Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нидерландах женщина нашла в своем доме 35 гравюр Рембрандта

Женщина в Нидерландах нашла в своем доме 35 раннее неизвестных гравюр Рембрандта
Charlotte Meyer's collection

В Нидерландах женщина обнаружила в семейном архиве десятки гравюр знаменитого художника XVII века Рембрандта, пишет Good News Network. Находка была сделана, когда владелица коллекции решила разобрать старые папки, оставшиеся от ее деда.

Жительница Амстердама Шарлотта Майер рассказала, что в период локдауна начала просматривать папку с гравюрами и офортами, которые хранились в семье более века. Среди них, как выяснилось позже, оказались 35 работ Рембрандта.

По словам женщины, она долго не решалась обращаться к специалистам, опасаясь, что произведения могут оказаться подделками. Однако после того как коллекцию осмотрели эксперты из музея Stedelijk Amsterdam, они подтвердили подлинность находки.

«Они сказали: «Шарлотта, ты даже не представляешь, что у тебя есть!» Это такая история, о которой можно только мечтать», — вспоминает женщинаv.

Как выяснилось, гравюры приобрел ее дед в начале XX века — примерно между 1900 и 1920 годами. По словам Майер, тогда подобные работы не считались особенно ценными и продавались за несколько гульденов. Некоторые из найденных офортов имеют совсем небольшой размер — всего несколько сантиметров.

После обнаружения коллекции Майер решила представить семейное наследие публике. Все 35 гравюр будут показаны на выставке «Rembrandt: From Darkness to Light», которая откроется 29 марта 2026 года в музее Stedelijk Zutphen.

Посетители также смогут попасть на специальные экскурсии, которые будет проводить сама владелица коллекции.

Ранее в Амстердаме нашли неизвестную картину Рембрандта.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!