В Нидерландах женщина нашла в своем доме 35 гравюр Рембрандта

В Нидерландах женщина обнаружила в семейном архиве десятки гравюр знаменитого художника XVII века Рембрандта, пишет Good News Network. Находка была сделана, когда владелица коллекции решила разобрать старые папки, оставшиеся от ее деда.

Жительница Амстердама Шарлотта Майер рассказала, что в период локдауна начала просматривать папку с гравюрами и офортами, которые хранились в семье более века. Среди них, как выяснилось позже, оказались 35 работ Рембрандта.

По словам женщины, она долго не решалась обращаться к специалистам, опасаясь, что произведения могут оказаться подделками. Однако после того как коллекцию осмотрели эксперты из музея Stedelijk Amsterdam, они подтвердили подлинность находки.

«Они сказали: «Шарлотта, ты даже не представляешь, что у тебя есть!» Это такая история, о которой можно только мечтать», — вспоминает женщинаv.

Как выяснилось, гравюры приобрел ее дед в начале XX века — примерно между 1900 и 1920 годами. По словам Майер, тогда подобные работы не считались особенно ценными и продавались за несколько гульденов. Некоторые из найденных офортов имеют совсем небольшой размер — всего несколько сантиметров.

После обнаружения коллекции Майер решила представить семейное наследие публике. Все 35 гравюр будут показаны на выставке «Rembrandt: From Darkness to Light», которая откроется 29 марта 2026 года в музее Stedelijk Zutphen.

Посетители также смогут попасть на специальные экскурсии, которые будет проводить сама владелица коллекции.

