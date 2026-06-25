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Культура

Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

Mash: 52-летняя актриса Мария Порошина госпитализирована с ишемической атакой
РИА Новости

Российскую актрису Марию Порошину доставили в больницу. У 52-летней артистки диагностирована транзиторная ишемическая атака, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что состояние здоровья актрисы резко ухудшилось накануне. По имеющимся данным, у Порошиной уже долгое время наблюдаются проблемы с артериальным давлением и работой щитовидной железы, что потребовало вмешательства специалистов.

На 29 июня был запланирован спектакль «Ищу мужа» на сцене столичного Театра Эстрады с участием актрисы. На текущий момент остается открытым вопрос о том, будет ли постановка отменена или пройдет с заменой исполнительницы главной роли.

Мария Порошина получила широкую известность благодаря участию в таких заметных проектах, как «Бригада», «Ночной дозор» и «Четвертое желание».

До этого британская певица Бонни Тайлер вышла из медикаментозной комы, в которой находилась более месяца.

Ранее была названа причина экстренной госпитализации Екатерины Волковой.

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