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Культура

Названа причина экстренной госпитализации Екатерины Волковой

РИА: актриса Волкова была госпитализирована с признаками острого синусита
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача клинического госпиталя «Лапино» Андрея Рыжова.

По словам Рыжова, у Волковой наблюдался ярко выраженный болевой синдром на фоне острого синусита.

«На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности», — заявил медик.

21 июня Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она не стала делиться подробностями самочувствия.

В июле 2024-го Екатерина Волкова призналась, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Она подчеркнула, что с возрастом ей становится труднее просыпаться по утрам после вечеринок с алкоголем и сохранять красоту. Артистка отметила, что также старается контролировать употребление кофейных напитков, поскольку заметила, что после третьей выпитой чашки у нее начинается тремор. Актриса перестала пить кофе на голодный желудок по утрам, а также уменьшает его количество во второй половине дня.

В фильмографии Екатерины Волковой более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Пищеблок», «Резервация», «Инсомния», «Постучись в мою дверь в Москве», «До свидания, мальчики», «Закон каменных джунглей».

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