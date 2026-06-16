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Культура

Бонни Тайлер вышла из комы спустя месяц

Представители Бонни Тайлер подтвердили, что певица вышла из комы спустя месяц
Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Британская певица Бонни Тайлер вышла из медикаментозной комы, в которой находилась более месяца. Об этом сообщает 20minutos.

Исполнительницу госпитализировали в больницу города Фару (Португалия) из-за сильной боли в животе. Ей срочно провели операцию из-за перфорации кишечника и разрыва аппендицита. После хирургического вмешательства медики поместили Бонни Тайлер в медикаментозную кому, чтобы облегчить процесс восстановления.

До этого врачи уже пытались вывести Тайлер из комы, но у нее случилась остановка сердца. Исполнительницу удалось реанимировать.

Сейчас, по информации из команды певицы, она пришла в сознание, но ее состояние остается «очень тяжелым». Она все еще находится в отделении интенсивной терапии.

Бонни Тайлер — настоящее имя Гейнор Хопкинс — родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Музыкальная карьера певицы стартовала в 1976 году с композиции «Lost In France». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980-1990-х годах, широко известны ее хиты «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero». В 2013 году певица выступила на «Евровидении», представляя Великобританию с песней «Believe In Me»

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