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Звезды России выступили в Кишиневе на концерте осудившей СВО группы «Пошлая Молли»

SHOT: группа «Пошлая Молли» выступила в Кишиневе со звездами из РФ ради продаж
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вДудь/YouTube.com

Украинская группа «Пошлая Молли» выступила в Молдавии на одной сцене с артистами из России — Катей Кищук, Молодым Платоном, Лизой Анохиной и рэпером СМН. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Большая часть отечественных звезд, отмечает Telegram-канал, вышедшая на сцену Кишинева, поддерживает Россию тем, что продолжает проживать в Москве и давать концерты на родине. В то же время рэпер СМН открыто скандирует на своих концертах «Россия!»

Как предполагает SHOT, группа «Пошлая Молли» решила выступить в Молдавии с артистами в России, поскольку надеялась заполнить площадку. Однако музыкантам этого сделать не удалос: зал был пуст на 50%, а также полупустыми оказались VIP-места.

Еще в мае SHOT заявлял, что осудившая СВО группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов, а ее единственный инсточник дохода — продажа футболок и прочего мерча в России.

После начала специальной военной операции солист группы Кирилл Бледный покинул Россию, отменил все запланированные концерты в России и заявил, что больше их не будет. Позже Кирилл вместе с группой провели благотворительные концерты в поддержку Украины.

В ноябре 2023 года Бледный посоветовал полякам говорить на русском языке. По словам артиста, он не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Особенно его удивило решение поступать таким образом, если существует русский язык.

Позже он назвал шуткой свои признания о том, что его раздражает польский язык. Организаторы концертов «Пошлой Молли» в Польше отменили выступления.

Ранее «Союзмультфильм» проиграл в американском суде из-за прав на Чебурашку в Японии.

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