Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Молдаване выступили против спектакля с Паниным в Кишиневе

РИА: в Кишиневе призвали отменить спектакль с Паниным
Алексей Куденко/РИА Новости

Жители Молдавии призвали отменить спектакль в Кишиневе с актером Алексеем Паниным (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о постановке «Скамейка», в которой Панин исполнит главную роль. Премьера спектакля запланирована на 16 октября в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу.

По данным издания, в соцсетях молдаване выступили против мероприятия. Некоторые заявили, что «ни один нормальный человек» не пойдет на эту постановку даже бесплатно.

«В Эстонии запретили спектакль, в Латвии тоже отменили, теперь летят к нам. Надо будет потом освятить этот храм искусства — Национальный театр оперы и балета», — возмутился гражданин Молдавии.

В 2020 году Панин с дочерью Анной уехал из России в Испанию. Артист признавался подписчикам, что мечтал об этом несколько лет. А в начале 2021 года актер и его дочь стали резидентами Испании, получив вид на жительство. В 2023-м они переехали в США.

В августе 2025-го Панин перестал числиться в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), куда его внесли в январе 2015 года.

Ранее лекцию российского режиссера отменили на Венецианской биеннале.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!