Молдаване выступили против спектакля с Паниным в Кишиневе

Жители Молдавии призвали отменить спектакль в Кишиневе с актером Алексеем Паниным (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о постановке «Скамейка», в которой Панин исполнит главную роль. Премьера спектакля запланирована на 16 октября в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу.

По данным издания, в соцсетях молдаване выступили против мероприятия. Некоторые заявили, что «ни один нормальный человек» не пойдет на эту постановку даже бесплатно.

«В Эстонии запретили спектакль, в Латвии тоже отменили, теперь летят к нам. Надо будет потом освятить этот храм искусства — Национальный театр оперы и балета», — возмутился гражданин Молдавии.

В 2020 году Панин с дочерью Анной уехал из России в Испанию. Артист признавался подписчикам, что мечтал об этом несколько лет. А в начале 2021 года актер и его дочь стали резидентами Испании, получив вид на жительство. В 2023-м они переехали в США.

В августе 2025-го Панин перестал числиться в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), куда его внесли в январе 2015 года.

Ранее лекцию российского режиссера отменили на Венецианской биеннале.