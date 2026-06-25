Волочкова назвала важный аспект в воспитании детей

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с kp.ru заявила о важности воспитания детей музыкой и танцем.

По мнению Волочковой, в душе каждого человека живут музыка и танец.

«Вот вы говорите — культура, воспитание, искусство. Очень мудрые люди говорили о том, что, если хочешь уничтожить страну, уничтожь в ней культуру. Поэтому эту культуру нужно сохранять», — заявила артистка.

Волочкова вместе с голосом Хрюши из передачи «Спокойной ночи, малыши», Андреем Удаловым проведет концерт «Все лучшее взрослым и детям» на сцене московского театра Эстрады. По мнению балерины, таким образом Удалов подтягивает уровень культуры до большой высоты.

В июне Волочкова опровергла, что получает деньги на выступления от государства. Танцовщица уверила, что берет расходы от концертов на себя. Она не стала отрицать, что хотела бы получать финансовую поддержку от государства. По мнению балерины, она достойна этого.

Волочкова отметила, что проводит концерты для врачей, учителей и воспитателей детских садов. Артистка подчеркнула, что, несмотря на отсутствие поддержки, она продолжает этим заниматься. Балерина считает это своим достоинством.

Ранее Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива.