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Культура

Волочкова призвала правительство давать ей гранты: «Я этого достойна»

Балерина Волочкова опровергла, что проводит концерты за счет государства
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «До звезды» опровергла, что получает деньги на выступления от государства.

Волочкова уверила, что берет расходы от концертов на себя. Она не стала отрицать, что хотела бы получать финансовую поддержку от государства.

«Нет у меня ни бюджетов, ни грантов. Хотя я этого достойна! Я этого заслуживаю, люди. Если это кто-то услышит из правительства, я заслуживаю, чтобы вы мне поддержку оказали! Да. Не надо мне звания, поддержите мои благотворительные концерты», — заявила артистка.

Волочкова отметила, что проводит концерты для врачей, учителей и воспитателей детских садов. Артистка подчеркнула, что, несмотря на отсутствие поддержки, она продолжает этим заниматься. Балерина считает это своим достоинством.

«У меня команда. Это большое количество артистов и техническая группа. Я всё это оплачиваю сама. Понимаешь, никто в это не может поверить. Все какую-то чухру смотрят про меня», — рассказала танцовщица.

Волочкова также раскрыла свой бытовой райдер. В него входят вода с лимоном и влажные салфетки. Она не просит еды.

Ранее Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления.

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