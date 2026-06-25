В России появится хранилище для «деструктивной литературы»

Минкультуры: идет работа над созданием хранилища для деструктивной литературы

В Российской государственной библиотеке имени Ленина идет работа над созданием закрытого хранилища «деструктивной литературы». Об этом рассказала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, ее слова передает газета «Коммерсантъ».

«Российская государственная библиотека имени Ленина сегодня ведет такую работу по созданию спецхрана, закрытого хранилища той литературы, которая была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер», — сказала она.

По ее словам, библиотеки страны перестали пополнять фонды книгами иностранных агентов.

В начале июня президент России Владимир Путин в своем приветственном слове участникам и гостям книжного фестиваля «Красная площадь» заявил, что родной язык и отечественная литература — это база для национальной идентичности, играющая созидательную и консолидирующую роль. Путин добавил, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших авторов активизируется и позволяет отобразить культурное богатство России.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.