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Культура

«Мне кажется, что я на пике»: Деревянко и Фуць рассказали о возрастных кризисах

Актер Деревянко признался, что у него нет возрастного кризиса
pablo_derevyanko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена актера Павла Деревянко, дизайнер Зоя Фуць, поделилась, что не сталкивается с возрастным кризисом. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

«Мне кажется, что я на пике в 35 вообще, я не чувствую никакого кризиса. Я, наоборот, думаю, как бы справиться со всем, что на меня навалилось. Столько всего вокруг происходит интересного. Мне пока некогда в кризис впадать», — заявила она.

Ее супруг добавил, что у него также нет возрастного кризиса. Фуць добавила, что он выглядит «как мальчишка», поэтому ему не нужно думать о цифрах. Пара подчеркнула, что и после 35, и после 50 жизнь есть. Они добавили, что готовы и ко внукам, и к новым детям.

«Я жду, но я хочу еще стать папой. Не раз. Ну и да, окей, дедушкой буду с удовольствием», — сказал актер.

До этого Зоя Фуць призналась, что ее не смущает разница в возрасте в 15 лет между ними. 2 июля актеру исполнится 50 лет. Однако сам он признался, что отказывается стареть, хотя и принимает каждый новый год жизни с его победами, поражениями, счастливыми моментами и ошибками. Пара признается, что считают друг друга взрослыми людьми со своим прошлым, которое не мешает строить совместное будущее.

Ранее сообщалось, что Деревянко отказались от участия в популярном шоу.

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