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Культура

Жена Павла Деревянко о разнице в возрасте: «Я всегда думала о том, что мне нужен динозавр»

Дизайнер Фуць призналась, что ее не смущает разница в возрасте с Деревянко
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга актера Павла Деревянко, предприниматель Зоя Фуць, призналась, что ее не смущает разница в возрасте в 15 лет между ними. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

2 июля актеру исполнится 50 лет. Однако сам он признался, что отказывается стареть, хотя и принимает каждый новый год жизни с его победами, поражениями, счастливыми моментами и ошибками. Пара признается, что считают друг друга взрослыми людьми со своим прошлым, которое не мешает строить совместное будущее.

«У нас идеальная разница в возрасте. Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их динозаврами. Динозавры, которые вот тех времен: он любит олдскульную музыку, все такое у него простое», — отметила дизайнер.

Она добавила, что считает забавным то, что ее муж иногда разговаривает не самыми актуальными пословицами.

Накануне дизайнер Зоя Фуць, рассказала, что она и муж отказались от участия в шоу «Ставка на любовь». Фуць объяснила, что на это было несколько причин. По словам жены актера, у них не было времени на участие еще в одном проекте. Пара также хотела увидеть обратную связь после программы «Сокровища императора» перед тем, как сняться в другом шоу.

В августе 2025 года Деревянко женился на Зое Фуць, которой он сделал предложение на поле стадиона «Динамо». Ради своей избранницы артист принял решение отказаться от свободных отношений, отметив, что с «полигамией покончено».

Ранее Деревянко вместе с женой раскрыли секрет молодости.

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