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Культура

Деревянко отказались от участия в популярном шоу: «Не сошлись по гонорару»

Актер Деревянко и его жена отказались от участия в шоу «Ставка на любовь» из-за гонорара
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена актера Павла Деревянко, дизайнер Зоя Фуць, рассказала, что она и муж отказались от участия в шоу «Ставка на любовь». Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Фуць объяснила, что на это было несколько причин. По словам жены актера, у них не было времени на участие еще в одном проекте. Пара также хотела увидеть обратную связь после программы «Сокровища императора» перед тем, как сняться в другом шоу.

«Ну и, в-третьих, не сошлись по гонорару чуть. Работы много, поэтому оставлять работу и уезжать куда-то — сложно. Нужно зарабатывать деньги», — поделилась дизайнер.

В августе 2025 года Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць, которой он сделал предложение на поле стадиона «Динамо». Ради своей избранницы артист принял решение отказаться от свободных отношений, отметив, что с «полигамией покончено».

В беседе со «Звездачом» Деревянко и Фуць признались, что планируют завести общих детей. Дизайнер хочет дочь, а актер — сына.

У Павла Деревянко есть два ребенка от предпринимательницы Дарьи Мясищевой, с которой он состоял в отношениях на протяжении десяти лет. Старшей дочери актера Варваре 15 лет, а младшей Александре 11 лет.

Ранее Деревянко назвал отвратительными тех, кто не платит алименты.

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