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Культура

Деревянко вместе с женой раскрыли секрет молодости

Актер Деревянко признался, что не делал пластические операции
pablo_derevyanko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Павел Деревянко и его жена, предприниматель Зоя Фуць, признались, что их секретом молодости является полный отказ от пластических операций. Об этом они рассказали «Пятому каналу» на открытии бутика FABZPRO, который они запустили вместе.

Актер поделился, что он также ухаживает за собой при помощи косметологических процедур. Он уточнил, что среди его любимых процедур — массаж. Супружеская пара также отдельно выделила ботокс.

«Если бы не ботокс, милый мой, как мы тебя любим», — уточнила Фуць.

Супруги добавили, что пользуются услугами разных косметологов. Предприниматель также отметила, что ее мужчина выглядит «идеально, как мальчишка».

Накануне дизайнер Зоя Фуць, рассказала, что она и муж отказались от участия в шоу «Ставка на любовь». Фуць объяснила, что на это было несколько причин. По словам жены актера, у них не было времени на участие еще в одном проекте. Пара также хотела увидеть обратную связь после программы «Сокровища императора» перед тем, как сняться в другом шоу.

В августе 2025 года Деревянко женился на Зое Фуць, которой он сделал предложение на поле стадиона «Динамо». Ради своей избранницы артист принял решение отказаться от свободных отношений, отметив, что с «полигамией покончено».

Ранее Деревянко назвал отвратительными тех, кто не платит алименты.

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