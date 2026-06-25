Уволенная из рижского театра Хаматова уехала в США

Российская актриса Чулпан Хаматова, пытавшаяся после отъезда из РФ построить карьеру в Латвии, перебралась в Соединенные Штаты. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, на днях в театральном комплексе Calderwood Pavilion в Бостоне состоялась премьера спектакля «Делириум», в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Ее партнером по сцене стал актер Андрей Бурковский. Спектакль был поставлен Игорем Голяком по мотивам пьесы «Бред вдвоем», написанной Эженом Ионеско. Сюжет сфокусирован на мужчине и женщине, которые оказались заперты в комнате на фоне хаоса и разрушения во внешнем мире. При этом отношения между парой оставляют желать лучшего — между главными героями постоянно происходят конфликты.

«Зал [рассчитан] на 370 мест — чуть больше малых сцен «Современника» и МХТ имени Чехова, где служили Хаматова и Бурковский до отъезда на Запад. Билеты от $85 до $105 (от 6000 до 8000 рублей. — «Газета.Ru»), — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что все участники спектакля являются российскими культурными деятелями. В частности, это композитор Анна Друбич, звукорежиссер Денис Забияка, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман. Постановку показывают каждый вечер с 18 июня по 2 июля.

Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию после начала российской специальной военной операции на Украине. В апреле 2022 года она начала работать в Новом Рижском театре, однако два года назад ее уволили. Причиной послужило недовольство артисткой художественного руководителя театра Алвиса Херманиса. В 2025 году Хаматова, несмотря на критику украинского конфликта, попала в базу сайта «Миротворец». Актрису внесли в список за якобы нарушение границы Украины при поездке в Крым и попытки признать принадлежность полуострова РФ.

Ранее Хаматова закрыла ИП в РФ, принесшее ей 17 млн рублей.