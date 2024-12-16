Чулпан Хаматова закрыла ИП в России, принесшее ей 17 млн рублей

Актриса Чулпан Хаматова закрыла свое ИП в России, на котором заработала порядка 17 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 23 апреля Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компании Хаматовой. Затем артистка направила заявление в налоговую о ликвидации ИП. Сейчас все данные по ИП актрисы исчезли из специального реестра.

Mash заявляет, что за годы существования на ИП Хаматовой перечисляли деньги московский Театр наций, Пермская краевая филармония и другие культурные учреждения, с которыми артистка сотрудничала в России.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. В конце сентября СМИ сообщали, что актриса столкнулась с проблемами с видом на жительство (ВНЖ) в Латвии. Для сохранения документа ей необходимо иметь контракт с местным работодателем.

Сейчас ВНЖ Хаматовой продлен на год благодаря предложению латвийского театра «Дайлес». Если через год актриса останется без контракта, она готова поехать в другую страну.

Ранее народный артист России Филиппенко заявил, что не вернется в Россию.