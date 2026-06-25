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Привольнов заявил о чувстве второсортности среди репатриантов в Израиле

Ведущий Привольнов: приехавшие в Израиле могут ощущать себя людьми второго сорта
Владимир Песня/РИА «Новости»

Некоторые репатрианты, приехавшие в Израиль, могут ощущать себя людьми второго сорта. Об этом заявил бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов в эфире YouTube-канала Sheinkin40.

Историк Хаим Бен-Яаков, ставший гостем проекта, отметил, что идея репатриации положительно оценивается в Израиле. По его словам, в стране понимают, что такие меры необходимы.

«Я думаю, не все понимают. А у многих репатриантов, я уверен, есть такое ощущение, что они люди второго сорта», — сказал Привольнов.

Ведущий уточнил, что такие чувства могут возникать в первые годы жизни в Израиле.

В конце октября 2025 года Привольнов вспомнил случай, как незнакомые люди окликнули его фразой «Контрольная закупка» — названием программы, которую он вел на Первом канале в течение многих лет. Телеведущий выразил глубокое разочарование тем, что его по‑прежнему прочно ассоциируют с этим проектом, несмотря на кардинальные изменения в жизни.

Антон Привольнов — российский и израильский телеведущий, который начинал свой путь на ТВ с программы «Секреты Фемиды» на ТВЦ, а затем — в 2002‑м --перешел на Первый канал, где проработал 17 лет.

Ранее живущий в Израиле Привольнов объяснил, почему не вернется на Первый канал.

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