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Культура

Живущий в Израиле Привольнов объяснил, почему не вернется на Первый канал

Телеведущий Антон Привольной отказался от возвращения в «Контрольную закупку»
Евгения Новоженина/РИА Новости

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, который сейчас живет в Израиле, заявил, что не скучает по прежней работе. Своими мыслями он поделился на YouTube‑канале Sheinkin40.

В свежем выпуске Привольнов обсуждал вместе с супругой журналиста Станислава Кучера (признан в РФ иностранным агентом) Тамарой, которая тоже работала в «Контрольной закупке», прошлое проекта. Женщина призналась, что скучает по съемкам, и сказала, что хотела бы снова поработать вместе с Привольновым.

«Нет, я не хочу. Мне тут [в Израиле] больше нравится. Скажу тебе по секрету, у меня нет никакой ностальгии», — ответил Привольнов.

В конце октября 2025 года Привольнов вспомнил случай, как незнакомые люди окликнули его фразой «Контрольная закупка» — названием программы, которую он вел на Первом канале в течение многих лет. Телеведущий выразил глубокое разочарование тем, что его по‑прежнему прочно ассоциируют с этим проектом, несмотря на кардинальные изменения в жизни.

Антон Привольнов — российский и израильский телеведущий, который начинал свой путь на ТВ с программы «Секреты Фемиды» на ТВЦ, а затем — в 2002‑м --перешел на Первый канал, где проработал 17 лет.

С июля 2022 года проживает в Тель‑Авиве, где работает генеральным продюсером и ведущим интернет‑канала Sheinkin40.

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