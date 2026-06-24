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Культура

Дибров может частично потерять подвижность руки

Mash: у телеведущего Дмитрия Диброва диагностировали перелом руки
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущему Дмитрию Диброву диагностировали перелом лучевой кости правой руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи настаивали на установке металлических пластин Диброву, но шоумен отказался. Mash утверждает, что телеведущий может столкнуться с осложнениями. К примеру, сильным отеком и острой болью. Если у знаменитости неправильно срастется лучевая кость, то Диброву может грозить слабость и скованность мышц, искривление сустава и деформация руки.

«При таком раскладе подвижность конечности резко упадет — сгибать и разгибать станет все сложнее, повернуть ладонь — почти невозможно. Параллельно хрящ начнет разрушаться, боль станет постоянной. Есть риск повредить нервы — тогда пальцы онемеют, а кисть ослабнет», — утверждает издание.

Как отмечает Mash, в худшем случае Дибров может навсегда потерять функцию руки.

21 июня Telegram-канал 112 сообщил, что Дибров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали, когда тот находился без сознания. Врачи обнаружили у телеведущего перелом носа. Позже ему диагностировали сотрясение мозга.

Ранее Бузову выписали из больницы.

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