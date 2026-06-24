Матвиенко назвал главную певицу на постсоветском пространстве

Продюсер Матвиенко заявил, что певица Ая из «Города 312» может все

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко назвал главную, на его взгляд, певицу на постсоветском пространстве. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Первого канала.

Матвиенко стал гостем передачи «До Ре» («Достояние республики») вместе с группой «Город 312». Он похвалил первую солистку коллектива Аю (настоящее имя Светлана Назаренко).

«Скажу вам честно, как на духу, для меня на всем постсоветском российском пространстве певица номер один — это Ая. Она может все», — заявил он.

По словам композитора, однажды во время записи коллективной песни «Жить» Ая пришла на студию Матвиенко, спела свою партию, потом партию классической певицы поставленным голосом, а потом спела за детский хор.

В эфире передачи 28 июня прозвучат любимые песни группы «Город 312», а зрителям предстоит выбрать лучшую из них.

В 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт, который стал следствием осложнений после четырех случаев заболевания коронавирусом. У знаменитости были выявлены такие нарушения, как паралич левой части тела, проблемы с с артикуляцией и координацией и частичное поражение мозга.

Первое выступление на юбилейном концерте, посвященном 30‑летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон», состоялось после двух с половиной лет реабилитации. Артистка исполнила хит группы «Останусь»: она пела, сидя в кресле, а сцену оформили в виде зрительного зала.

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