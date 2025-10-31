Ая из «Города 312» впервые вышла на сцену после инсульта: «Сейчас есть жажда жить»

Певица «Города 312» Ая появилась на сцене в кресле после 2,5 года реабилитации

Певица Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) впервые выступила на юбилейном концерте, посвященном 30‑летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон» после двух с половиной лет реабилитации. Об этом сообщает msk1.ru.

Мероприятие состоялось 30 октября 2025 года, а выход Аи на сцену стал первым за 2 года и 7 месяцев с момента перенесенного инсульта. На концерте артистка исполнила хит группы «Останусь»: она пела, сидя в кресле, а сцену оформили в виде зрительного зала.

Музыканты «Города 312» в беседе с Woman.ru назвали восстановление Аи долгим, непростым и дорогостоящим процесcом.

«Что-то бывает бесплатно. Где-то требуются большие деньги, поэтому надо работать.<...> Группа вообще работает для того, чтобы, собственно, спонсировать эти реабилитации, чтобы появлялись новые песни, и чтобы всячески поддерживать Свету, потому что сейчас в нашем положении ей сложнее всего», — подчеркнули они.

Артисты заявили, что видят прогресс в реабилитации Аи. Они также пообещали, что не отвернутся от артистки в тяжелой ситуации.

«Все направлено на ее поднятие и оздоровление. Видим результаты. Во‑первых, у нее сейчас есть жажда жить. <...> В аналогичной ситуации люди сдаются и, к сожалению, быстро уходят. Здесь нельзя сдаваться», — подытожили коллеги певицы.

В 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт, который стал следствием осложнений после четырех случаев заболевания коронавирусом. У знаменитости были выявлены такие нарушения, как паралич левой части тела, проблемы с с артикуляцией и координацией и частичное поражение мозга.

Ранее стало известно, что внук Пугачевой готовится к возвращению в Россию.