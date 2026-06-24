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Культура

Концерт звезды Modern Talking в Эстонии под угрозой из-за поддержки России

Концерт певца Дитера Болена в Таллине потребовали отменить
Global Look Press

Концерт экс-солиста Modern Talking Дитера Болена в Эстонии оказался под угрозой срыва из-за поддержки России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

72-летний Болен за несколько дней до выступления в Таллине признался, что общался по телефону с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он отметил, что Мерц верит в успех Украины в конфликте с Россией, однако, по мнению артиста, российской угрозы Европе «нет уже десятилетия».

Болен заявил, что в последнее время жизнь в Германии у него вызывает опасения: он пожаловался на самолеты Tornado, летающие над Гамбургом, и министра обороны страны, который празднует основание совместных компаний с украинскими производителями оружия.

Из-за этих высказываний активисты в Эстонии потребовали отменить концерт, запланированный на 26 июня.

В марте концерт Дитера Болена отменили в Литве. До этого Дитер Болен раскритиковал правительство Германии за политику в отношении России.

Ранее Лавров высказался об отмене выступлений российских артистов в Европе.

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