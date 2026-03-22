В Литве отменили концерты солиста Modern Talking

Выступления солиста группы Modern Talking Дитера Болена отменили в Литве. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на портал LRT.

Концерты Болена и его группы Blue System должны были пройти 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе. Причины отмены выступлений неизвестны.

В январе Дитер Болен раскритиковал правительство Германии за политику в отношении России.

В частности, Болен назвал действия властей ФРГ, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, но обходными путями и по тройной цене, экономическим «идиотизмом». Кроме того, он раскритиковал правительство Германии из-за отказа вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Певец подчеркнул, что при этом немецкие власти поддерживают контакты со многими другими лидерами, которые «гораздо хуже».

В 2022 году Дитер Болен раскритиковал санкции, введенные против России. По его словам, если Запад не ввел антироссийские санкции, то люди «благоразумно» сели бы за стол переговоров, и не нужно было бы заниматься «всей этой ерундой». Певец назвал проводимую политику в отношении России «отстоем».

Ранее автора песни «Я люблю мать своего друга» обвинили в неуважении традиционных ценностей.