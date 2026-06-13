Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

Актер Паул Буткевич, снявшийся в проектах «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили aif.ru в его окружении.

Последние дни артист провел в больнице латвийского города Екабпилс. По данным источника, Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов. Сообщается, что в последние годы актер тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла.

Паул Буткевич родился 13 марта 1941 года в Риге. Окончил актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии. В 1960-х Буткевич был актером Рижской киностудии, затем работал на киностудиях Латвии, Литвы, Эстонии и Мосфильме. Широкую известность ему принесла роль сотрудника гестапо Клауса в легендарной картине «Семнадцать мгновений весны». Также он снимался в фильмах «Сильные духом», «Возвращение «Святого Луки», «Красная капелла», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!» и других. Всего в фильмографии актера более 45 работ в кино.

Буткевич также был секретарем правления и заместителем председателя Союза кинематографистов Латвии. Он не снимался в кино с 2007 года.

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