Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

Актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич скончался на 86 году жизни
Shutterstock

Актер Паул Буткевич, снявшийся в проектах «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили aif.ru в его окружении.

Последние дни артист провел в больнице латвийского города Екабпилс. По данным источника, Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов. Сообщается, что в последние годы актер тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла.

Паул Буткевич родился 13 марта 1941 года в Риге. Окончил актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии. В 1960-х Буткевич был актером Рижской киностудии, затем работал на киностудиях Латвии, Литвы, Эстонии и Мосфильме. Широкую известность ему принесла роль сотрудника гестапо Клауса в легендарной картине «Семнадцать мгновений весны». Также он снимался в фильмах «Сильные духом», «Возвращение «Святого Луки», «Красная капелла», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!» и других. Всего в фильмографии актера более 45 работ в кино.

Буткевич также был секретарем правления и заместителем председателя Союза кинематографистов Латвии. Он не снимался в кино с 2007 года.

Ранее в Казани умер Исус Христос.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!