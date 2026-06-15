Умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня»

Актриса Татьяна Плетнева умерла в 48 лет из-за рака

Актриса Татьяна Плетнева скончалась в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Плетнева скончалась из-за рака печени. Артистка боролась с заболеванием несколько месяцев.

Плетнева являлась членом Гильдии актеров кино России и Союза деятелей музыки, кино и телевидения. Она дебютировала в кино в фильме «В ожидании чуда». Актриса играла в театрах «Бригантина», «На Полтавской», «Саквояж» и «Wolke». Она также снималась в клипах таких артистов, как DJ Smash, Павел Воля, Света Гера, Батишта, Emin, Брендон Стоун, Кэри, Сергей Переверзев, Сати Казанова, Любовь Успенская, Юрий Шатунов, Александр Ревва.

В фильмографии Плетневой более 190 работ. Она приняла участие в таких проектах, как «Царевна-лягушка», «Кухня», «Реальные пацаны», «Ералаш», «Пожить как люди», «Старшеклассники», «Шифр», «Тетя Марта», «Анна-детективъ», «Жуков», «Кибердеревня», «Инспектор Гаврилов», «Я не шучу», «Вратарь Галактики», «Жуки», «Иванько», «Однажды в Ростове», «Склифосовский», «Метод Лавровой».

Ранее умерла звезда сериала «Альф».