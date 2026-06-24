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Культура

Мария Погребняк рассказала о переживаниях своих детей из-за экзаменов

Блогер Погребняк призналась, что ее дети испытали стресс из-за экзаменов
Telegram-канал «mariapoga_»

Блогер Мария Погребняк поделилась тем, что ее дети столкнулись с переживаниями во время экзаменов. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По ее словам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ оказалась серьезным испытанием для всей семьи. Она уточнила, что в этот период сфокусировалась на поддержке детей, работе и семейных делах, поэтому у нее не оставалось времени на себя.

«Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: «Мам, это очень морально тяжело». Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли. Куда поступать? Какой университет? Как найти себя?» — высказалась Погребняк.

Блогер добавила, что пока ее дети не выбрали будущую профессию. Она отметила, что они проходят обучение сразу по двум программам — российской и британской, а также занимаются с репетиторами по разным предметам.

До этого Мария Погребняк рассказала «Газете.Ru» в День защиты детей, что быть многодетной мамой сейчас — это огромная ответственность. Звезда реалити-шоу воспитывает четверых сыновей. По словам знаменитости, материнство учит гибкости, терпению и умению расставлять приоритеты.

Ранее Погребняк призвала увольнять ведущих-сексистов.

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