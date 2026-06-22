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Культура

Погребняк призвала увольнять ведущих-сексистов

Модель Мария Погребняк раскритиковала ведущего спортивного канала за сексизм
Григорий Сысоев/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале раскритиковала ведущего спортивного канала «Матч ТВ» Андрея Романова после слов о женщинах-комментаторах и водительницах.

В одном из эфиров Романов заявил, что женщины должны проходить «более жесткое сито» при приеме в комментаторы чемпионата мира или получении водительских прав. По его мнению, женщинам можно вести спортивные матчи и водить машину, если их логика мышления «укладывается в мужские вещи».

Погребняк заявила, что стоит увольнять ведущих в случае проявления сексизма.

«Не знаю, чем уж женщины-спортивные комментаторы не угодили, но по поводу вождения автомобиля у меня есть что сказать. Согласно статистике, мужчины-водители значительно чаще нарушают ПДД и попадают в ДТП, чем женщины», — отметила модель.

Погребняк напомнила, что примерно в 80-83% случаев виновниками ДТП становятся мужчины и только в 17-20% — женщины. По данным Госавтоинспекции МВД России, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины — более 18 тысяч.

«С учетом числа водителей: мужчины попадают в серьезные аварии (с уголовными делами) в 3,25 раза чаще женщин. И какой вывод после этого напрашивается?» — заключила блогерша.

Ранее Мария Погребняк выступила против домашнего насилия и призвала на помощь.

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