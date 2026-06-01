Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Многодетная мама Мария Погребняк перечислила основные принципы воспитания сыновей

Блогерша Погребняк назвала многодетное материнство огромной ответственностью
Telegram-канал «mariapoga_»

Блогерша Мария Погребняк рассказала «Газете.Ru» в День защиты детей, что быть многодетной мамой сейчас — это огромная ответственность. Звезда реалити-шоу воспитывает четверых сыновей.

По словам знаменитости, материнство учит гибкости, терпению и умению расставлять приоритеты.

«Быть многодетной мамой в современных реалиях — это большое счастье, но одновременно и огромная ответственность. У меня четверо парней, и каждый из них растет во внимании, любви, поддержке. С возрастом задачи меняются: если раньше это были вопросы режима, здоровья и развития, то сейчас со старшими детьми мы много говорим о выборе жизненного пути, ответственности, отношениях с людьми, с девушками», — поделилась Погребняк.

Блогерша призналась, что для счастья многодетных семей в России важна не только материальная поддержка, но и создание комфортной среды. Например, доступность качественного образования, спорта, медицинской помощи, возможностей для развития детей. Она подчеркнула, что у родителей должно быть больше возможностей совмещать семью и профессиональную реализацию «без чувства постоянного выбора между одним и другим».

Также Погребняк рассказала, что в воспитании своих детей придерживается трех важных принципов.

«Если говорить о моих основных принципах в материнстве, то для меня самое главное — любовь, уважение и доверие. Я всегда стараюсь слышать своих детей и быть для них человеком, к которому можно прийти с любой проблемой или радостью. Очень важно воспитывать не только успешных, но и добрых, порядочных людей, которые умеют уважать других и брать ответственность за свои поступки. Я убеждена, что дети во многом учатся на примере родителей, поэтому стараюсь показывать своим сыновьям, что такое трудолюбие, честность, забота о близких и умение не сдаваться перед трудностями, не бросать начатое на полпути. И, конечно, независимо от возраста ребенка, ему всегда важно чувствовать, что дома его любят и поддерживают», — рассказала звезда соцсетей.

Ранее Мария Погребняк выступила против домашнего насилия.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!