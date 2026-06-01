Многодетная мама Мария Погребняк перечислила основные принципы воспитания сыновей

Блогерша Мария Погребняк рассказала «Газете.Ru» в День защиты детей, что быть многодетной мамой сейчас — это огромная ответственность. Звезда реалити-шоу воспитывает четверых сыновей.

По словам знаменитости, материнство учит гибкости, терпению и умению расставлять приоритеты.

«Быть многодетной мамой в современных реалиях — это большое счастье, но одновременно и огромная ответственность. У меня четверо парней, и каждый из них растет во внимании, любви, поддержке. С возрастом задачи меняются: если раньше это были вопросы режима, здоровья и развития, то сейчас со старшими детьми мы много говорим о выборе жизненного пути, ответственности, отношениях с людьми, с девушками», — поделилась Погребняк.

Блогерша призналась, что для счастья многодетных семей в России важна не только материальная поддержка, но и создание комфортной среды. Например, доступность качественного образования, спорта, медицинской помощи, возможностей для развития детей. Она подчеркнула, что у родителей должно быть больше возможностей совмещать семью и профессиональную реализацию «без чувства постоянного выбора между одним и другим».

Также Погребняк рассказала, что в воспитании своих детей придерживается трех важных принципов.

«Если говорить о моих основных принципах в материнстве, то для меня самое главное — любовь, уважение и доверие. Я всегда стараюсь слышать своих детей и быть для них человеком, к которому можно прийти с любой проблемой или радостью. Очень важно воспитывать не только успешных, но и добрых, порядочных людей, которые умеют уважать других и брать ответственность за свои поступки. Я убеждена, что дети во многом учатся на примере родителей, поэтому стараюсь показывать своим сыновьям, что такое трудолюбие, честность, забота о близких и умение не сдаваться перед трудностями, не бросать начатое на полпути. И, конечно, независимо от возраста ребенка, ему всегда важно чувствовать, что дома его любят и поддерживают», — рассказала звезда соцсетей.

Ранее Мария Погребняк выступила против домашнего насилия.