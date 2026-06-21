Диброву диагностировали сотрясение мозга

Телеведущий Дмитрий Дибров получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Дибров находится под наблюдением медиков в травматологическом отделении. Его состояние оценивают как средней тяжести. Отмечается, что шоумен может самостоятельно дышать.

21 июня Telegram-канал 112 сообщил, что Дибров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали, когда тот находился без сознания. Врачи обнаружили у телеведущего перелом носа. Отмечается, что у артиста есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина подтвердила госпитализацию мужа. Модель призналась, что пока не может навестить экс-супруга. Она объяснила, что находится в Китае.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее коллега Спивакова ответил на сообщения о госпитализации дирижера/