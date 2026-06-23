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Культура

Бузову выписали из больницы

Певица Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы
Telegram-канал Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Telegram-канале, что выписалась из больницы.

Бузова поделилась кадрами с выписки. Она позировала возле больницы в инвалидном кресле.

«Я по факту дома не жила с 4 мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил», — заявила артистка.

Поклонники поздравили исполнительницу с выпиской и пожелали поправляться.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. Телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова рассказала, что начала заниматься лечебной физкультурой. 22 июня артистка показала свои первые шаги на костылях.

Ранее Кушанашвили напомнил страдающей из-за ноги Бузовой о своей болезни.

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