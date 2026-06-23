Курт Рассел и Голди Хоун раскрыли, что может разрушить их 43-летний роман

Актеры Рассел и Хоун пошутили, что совместный сериал навредит их отношениям

Голливудские актеры Курт Рассел и Голди Хоун пошутили о том, что может разрушить их 43-летний роман. Откровениями они поделились на 65-м Телевизионном фестивале в Монте-Карло в Монако.

Рассел на фестивале получил высшую индивидуальную награду фестиваля — награду «Хрустальная нимфа». На красной дорожке пару спросили, будут ли они когда-нибудь сниматься вместе в сериале.

«Я не думаю, что мы хотим так урабатываться, чтобы сниматься вместе в сериале», — посмеялся Рассел.

Хоун отметила, что сейчас пара хорошо ладит.

«Страшно представить, чем может закончиться съемка в сериале», — заявила актриса.

Хоун и Рассел встречаются с 1983 года, но принципиально не женятся. У них есть общий сын — 38-летний Уайатт, у Курта также есть 46-летний сын Бостон от бывшей жены Сесон Хабли. У Голди есть старшие дети — 49-летний Оливер и 46-летняя Кейт от брака с Биллом Хадсоном.

Ранее Кейт Хадсон встретилась с бывшим мужем на выпускном их сына.