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Культура

Никас Сафронов рассказал о последней избраннице Михаила Ножкина

Художник Сафронов: у Ножкина в последние годы была спутница жизни
Гильдия актеров Союза кинематографистов России

Художник Никас Сафронов поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Михаиле Ножкине и его последней избраннице. Сафронова цитирует kp.ru.

По словам Сафронова, они с Ножкиным познакомились больше тридцати лет назад, и все это время у них были теплые, душевные отношения. Ножкин в последние годы мало с кем общался, но часто приезжал к художнику домой с песнями и интересными историями.

«Мои друзья собирались только для того, чтобы побыть с ним и послушать его рассказы. У него в последние годы была спутница жизни, которая помогала ему во всем», — поделился он.

Художник добавил, что Ножкин беспокоился за свою спутницу жизни. Однажды у женщины возникли проблемы со зрением, и Сафронов порекомендовал паре хорошего врача.

«Она сделала несколько операций и зрение выправилось. Он был мне очень признателен за это. Ножкин вообще был невероятно благодарным человеком», — признался Сафронов.

Михаила Ножкина не стало накануне в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала артист отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин снялся в первом «Голубом огоньке». Одной из самых известных композиций в его исполнении была «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он спел ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Ранее Наталья Штурм вспомнила последнюю встречу с Ножкиным.

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