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Культура

Автор гимна «Бессмертного полка» и песни «Последний бой» умер на 90-м году жизни

Артист и поэт Михаил Ножкин скончался в 89 лет
Гильдия актеров Союза кинематографистов России

В возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР, поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин. Об этом сообщает на сайте Союза кинематографистов России.

В организации назвали символичной смерть Ножкина в день годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Он был автором гимна «Бессмертного полка» и написал песни «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».

«Его роли в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине», — отмечается в пресс-релизе.

Ножкин родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала он отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин cнялся в первом «Голубом огоньке». Одной из самых известных композиций в его исполнении была «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он спел ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Ранее в Узбекистане в 116 лет умер старейший ветеран ВОВ.

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