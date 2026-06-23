Автор гимна «Бессмертного полка» и песни «Последний бой» умер на 90-м году жизни

Артист и поэт Михаил Ножкин скончался в 89 лет

В возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР, поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин. Об этом сообщает на сайте Союза кинематографистов России.

В организации назвали символичной смерть Ножкина в день годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Он был автором гимна «Бессмертного полка» и написал песни «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».

«Его роли в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине», — отмечается в пресс-релизе.

Ножкин родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала он отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин cнялся в первом «Голубом огоньке». Одной из самых известных композиций в его исполнении была «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он спел ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Ранее в Узбекистане в 116 лет умер старейший ветеран ВОВ.