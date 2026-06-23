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Культура

Штурм вспомнила последнюю встречу с Ножкиным

Певица Штурм призналась, что в последний раз видела Ножкина в день кончины матери
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале почтила память автора песни «Последний бой» Михаила Ножкина.

Артистка была соседкой поэта-песенника. По словам Штурм, Ножкин был малоразговорчивый, глубоким и мощным человеком, «как из стали». Она назвала поэта настоящим патриотом и убежденным коммунистом. Артистка призналась, что в последний раз виделась с коллегой в день кончины своей матери.

«Мне позвонили из больницы, я выбежала и в арке встретила Ножкина. Сказала ему. Он ответил: «Отмучилась…» И мне показалось, что он так и думает с философской точки зрения. У Ножкина много наград, он верный сын Отечества, честно служил искусству и народу. Доблестный актер. Царство небесное вам, наш строгий и справедливый Михаил Иванович», — поделилась артистка.

Михаила Ножкина не стало в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала артист отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин снялся в первом «Голубом огоньке». Одной из самых известных композиций в его исполнении была «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он спел ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Ранее сообщалось, что многомиллионное наследство Пьера Нарцисса разделят между близкими артиста.

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